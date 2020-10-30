Молодежный чемпионат. Динамо минимально обыграло Днепр-1

«Динамо» U-21 остается лидером молодежного чемпионата Украины, одержав победу в поединке 8-го тура против «Днепра-1».
Киевляне победили 1:0 благодаря голу Владислава Ваната.
«Динамо» лидирует с 21 пунктом. У «Шахтера» на 3 очка меньше, но матч в запасе.
«Днепр-1» U-21 – «Динамо» U-21 – 0:1
Гол: Ванат, 16
«Днепр-1»: 1.Зновенко, 3.Сидоренко, 7.Шинкаренко, 8.Киреев, 11.Соловьев, 18.Кононов (9.Тяпкин, 76), 27.Заец (К), 44.Лебедев (89.Гора, 67), 77.Ярмолюк, 87.Беляев (21.Виговский, 84), 98.Сафронов.
«Динамо»: 12.Тугай, 2.Кузык, 3.Боль, 4.Биловар, 5.Михайленко, 9.Мащенко (6.Бодня, 73), 10.Ванат (16.Сухоручко, 71), 11.Шулянский, 15.В.Волошин (8.Ефименко, 59), 17.Билошевский (К), 19.Вивчаренко.
Источник — Sport.ua
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