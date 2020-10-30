Тренер Динамо U-21 сдал положительный тест на коронавирус

Старший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз не будет руководить действиями своих подопечных в сегодняшнем матче молодежного первенства против «Днепра-1».

Мороз получил положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, тренер находится на самоизоляции и держит связь с командой по телефону.