Тренер Динамо U-21 сдал положительный тест на коронавирус

Старший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз не будет руководить действиями своих подопечных в сегодняшнем матче молодежного первенства против «Днепра-1».
Мороз получил положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, тренер находится на самоизоляции и держит связь с командой по телефону.
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Источник — ФК Динамо Киев
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