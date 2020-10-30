Днепр-1 U-21 — Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30-го октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины U-21, в котором «Днепр-1» из Днепра будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Приднепровске на поле УТБ «Днепр-1». Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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