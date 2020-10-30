Тарас ЛУЦЕНКО: «Боль тренируется с Динамо не первый день»

Тренер вратарей «Динамо» U-21 рассказал о победе над «Днепром-1» U-21

  • 30.10.2020 21:46
  • 2663 просмотра
  • 1 комментарий
Тарас ЛУЦЕНКО: «Боль тренируется с Динамо не первый день»
© ФК Динамо Киев. Тарас Луценко

Тренер вратарей «Динамо» U-21 Тарас Луценко рассказал о победе над «Днепром-1» U-21 (1:0):

– Тот план на игру, который оговаривал тренерский штаб с ребятами, он, в принципе, был выполнен. Конечно, на его выполнение повлияли действия соперника. Он очень агрессивно накрывал нас, не давал принимать решения и выходить из первой зоны. Понятно, что это довольно неплохой соперник. Они уже играют определенное время под руководством тренера, и видна его рука. Возможно, агрессивность в действиях их команды впереди тоже на игру повлияла. Но ребята выдержали. Может, не так ярко сыграли в атаке, но моменты были, и их нужно было просто реализовать, возможно, счет был бы совсем другой.

– Возможно, в защите было не так сложно?

– Конечно, да. Если мы более агрессивно играем впереди, оборона начинается с атаки.

– Оцените дебют Тугая.

– Главную задачу он выполнил – сыграл на ноль. Но есть моменты, которые можно улучшать и двигаться дальше.

– Тугай руководил защитной линией, и Боль появился в обороне. Как это выглядело?

– Во-первых, Антон Боль тренируется с нами не первый день, поэтому взаимодействие было на должном уровне. Может, были шероховатости, но это не повлияло на качество и результат игры.

– Тугай руководил самыми опытными игроками команды – легко ли было вратарю исполнять свои обязанности?

– В какой-то мере, это его обязанности, у него шире обзор, больше времени. Он должен принимать более эффективные решения и передавать их другим игрокам. Но ребята тоже сыграли очень неплохо и было взаимодействие между линиями. Иларион выполнил точечную работу.

 
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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 22:24
    -2
    Антон Боль через 3 года:
    "Какая боль, какая боль,
    Не моя вина что пропустили...
    Пятый голль"
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