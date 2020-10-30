Тренер Гента: «Если бы Яремчук забил – матч мог бы сложиться по-другому»

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер прокомментировал незабитый пенальти Романа Яремчука во вчерашнем матче Лиги Европы против «Хоффенхайма» (1:4):

«У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, что он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому.

Собираемся ли мы скорректировать этот список? Возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды».