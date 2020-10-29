Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гент – Хоффенхайм – 1:4. Яремчук не забил с точки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

  • 29.10.2020 23:27
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Гент – Хоффенхайм – 1:4. Яремчук не забил с точки. Видео голов и обзор
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В матче 2-го тура Лиги Европы бельгийский «Гент» проиграл немецкому «Хоффенхайму».

На 14-й минуте украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук не забил пенальти.

Голы: Кляйндинст, 90+3 – Белфодил, 36, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4.

Смотрите видео голов и обзор матча «Гент» (Бельгия) – «Хоффенхайм» (Германия) – 1:4.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм).
90' ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Гент).
73' ГОЛ ! Мяч забил Мият Гацинович (Хоффенхайм).
52' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Гриллитш (Хоффенхайм).
36' ГОЛ ! С пенальти забил Ишак Белфодил (Хоффенхайм).
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Источник — Футбол 1/2/3

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