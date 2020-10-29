Гент – Хоффенхайм – 1:4. Яремчук не забил с точки. Видео голов и обзор

В матче 2-го тура Лиги Европы бельгийский «Гент» проиграл немецкому «Хоффенхайму».
На 14-й минуте украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук не забил пенальти.
Голы: Кляйндинст, 90+3 – Белфодил, 36, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4.
Смотрите видео голов и обзор матча «Гент» (Бельгия) – «Хоффенхайм» (Германия) – 1:4.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Гент).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Мият Гацинович (Хоффенхайм).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Гриллитш (Хоффенхайм).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ишак Белфодил (Хоффенхайм).
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Источник — Футбол 1/2/3
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