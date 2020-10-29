ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти за Гент в Лиге Европы

В матче 2-го тура Лиги Европы бельгийский клуб принимает немецкий «Хоффенхайм».
На 14-й минуте украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук не забил пенальти.
ВИДЕО. Незабитый пенальти, Роман Яремчук, 14 мин.
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Источник — Sport.ua
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