ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти за Гент в Лиге Европы

В матче 2-го тура Лиги Европы бельгийский клуб принимает «Хоффенхайм»

  • 29.10.2020 20:37
  • 2417 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти за Гент в Лиге Европы
© Twitter. Роман Яремчук

В матче 2-го тура Лиги Европы бельгийский клуб принимает немецкий «Хоффенхайм».

На 14-й минуте украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук не забил пенальти.

ВИДЕО. Незабитый пенальти, Роман Яремчук, 14 мин.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 29.10.2020 20:59
    0
    Алекс Вал, 29.10.2020 20:50
    Лохэто судьба
    Это ты про себя?
    Ссылка
    Алекс Вал
    online
      Алекс Вал, 29.10.2020 20:50
    -2
    Лохэто судьба
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 20:47
    +2
    Рома забивает 1 пенальти из 2. Странно, что именно он является штатным пенальтистом в команде... Лучше б Безус бил
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 20:47
    +2
    Рома забивает 1 пенальти из 2. Странно, что именно он является штатным пенальтистом в команде... Лучше б Безус бил
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.10.2020 20:59
    0
    Алекс Вал, 29.10.2020 20:50
    Лохэто судьба
    Это ты про себя?
    Ссылка
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