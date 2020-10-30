Денис ФАВОРОВ: «Тяжело начинать матч, пропуская два мяча»

Защитник луганской «Зари» Денис Фаворов прокомментировал поражение от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«2:0 в начале матча - холодный душ для нас. Тяжело начинать матч, пропуская два мяча.

Что не удалось? Если бы мы забили гол гораздо раньше - дальше у нас бы всё пошло.

Не помню, чтобы у них было много моментов. А мы свои не реализовали», - сказал Фаворов.

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