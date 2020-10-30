Денис ФАВОРОВ: «Тяжело начинать матч, пропуская два мяча»

Защитник луганской «Зари» Денис Фаворов прокомментировал поражение от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«2:0 в начале матча - холодный душ для нас. Тяжело начинать матч, пропуская два мяча.
Что не удалось? Если бы мы забили гол гораздо раньше - дальше у нас бы всё пошло.
Не помню, чтобы у них было много моментов. А мы свои не реализовали», - сказал Фаворов.
Читайте также: Артем ФРАНКОВ: «Брага готовила из Зари рагу, запивая брагой»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.