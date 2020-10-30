Артем ФРАНКОВ: «Брага готовила из Зари рагу, запивая брагой»

Эксперт – о двух пропущенных мячах луганчан в дебюте матча

  • 30.10.2020 03:17
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Артем ФРАНКОВ: «Брага готовила из Зари рагу, запивая брагой»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков посреди первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги Европы между «Зарей» и «Брагой» (1:2) поделился мнением о происходящем на поле «Славутич-Арены».

«Изо всех сил пытаюсь сглазить «Брагу» в матче с «Зарей». Но она упорно продолжает готовить из нас (б)рагу, запивая «брагой»...» - написал Франков.

Напомним, луганчане пропустили два мяча в первые 11 минут поединка, а забили в ворота португальского клуба лишь в компенсированное к второму тайму время.

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Источник — Telegram

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