Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой гол? Особо положительных эмоций нет»

Хавбек луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«То, что я забил гол, конечно же, приятно, но результата нет. Поэтому особо положительных эмоций нет, хотя играли, я считаю, достаточно хорошо, неплохо выглядели на футбольном поле», - сказал Иванисеня.
Читайте также: Артем ФРАНКОВ: «Брага готовила из Зари рагу, запивая брагой»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.