Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой гол? Особо положительных эмоций нет»

Автор единственного гола «Зари» – о поражении от «Браги»

  • 30.10.2020 13:13
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой гол? Особо положительных эмоций нет»
© ФК Заря. Дмитрий Иванисеня

Хавбек луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«То, что я забил гол, конечно же, приятно, но результата нет. Поэтому особо положительных эмоций нет, хотя играли, я считаю, достаточно хорошо, неплохо выглядели на футбольном поле», - сказал Иванисеня.

Читайте также: Артем ФРАНКОВ: «Брага готовила из Зари рагу, запивая брагой»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности