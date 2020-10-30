Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой гол? Особо положительных эмоций нет»

Хавбек луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«То, что я забил гол, конечно же, приятно, но результата нет. Поэтому особо положительных эмоций нет, хотя играли, я считаю, достаточно хорошо, неплохо выглядели на футбольном поле», - сказал Иванисеня.

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