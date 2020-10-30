В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Бремелл Лейн» аутсайдер нынешнего сезона «Шеффилд Юнайтед» примет в своих стенах одного из претендентов на золотые медали – «Манчестер Сити». Явным фаворитом противостояния являются гости, именно в их пользу склоняется большинство экспертов в своих анализах.

Шеффилд Юнайтед

Крис Уайлдер в прошлом сезоне проделал отличную работу со своими подопечными и смог вывести их на совершенно новый уровень, однако в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги многие команды готовы к позиционной защите «клинков» и имеют представление о том, как играть против такой тактической задумки. Отметим, что на данный момент «Шеффилд» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего лишь одно очко, добавим, что при этом клинки являются одним из худших атакующих коллективов, за шесть туров они поразили ворота соперников лишь трижды.

В прошлом туре подопечные Криса Уайлдера противостояли на выезде «Ливерпулю». Было очевидно, что действующий чемпион возьмет три очка, однако гости удивили со старта игры и на тринадцатой минуте смогли реализовать пенальти тем самым выйдя вперед. «Красные» недолго были в качестве отстающих и уже к концу тайма восстановили паритет результативным ударом Бобби Фирмино. Вторая половина встречи контролировалась подопечными Юргена Клоппа, а новичок команды Жота смог реализовать свой момент и добыть для «мерсисайдцев» очередную победу. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Ливерпуля». Добавим, что «Шеффилд» проиграл в последних восьми из девяти матчей.

Манчестер Сити

Обладатели серебряных медалей прошлого розыгрыша АПЛ в нынешнем сезоне не показывают такой же уверенной игры, как в прошлом. Подопечные Хосе Пепа Гвардиолы на данный момент располагаются на тринадцатом месте и имеют в активе восемь очков. Тут следует добавить, что у «бело-голубых» имеется матч в запасе и в случае победы они смогут взобраться на шестую строчку. В целом, горожане довольно мало забивают и пока не ощущаются серьезной силой, способной на покорение новых высот, но класс игроков должен позволить им вернуть былую мощь в АПЛ.

В прошлом туре «Манчестер Сити» противостоял на выезде «Вест Хэму». Уже на 18-й минуте встречи «молотобойцы» повели в счете после точного удара Антонио. Однако, по ходу матча доминировали именно подопечные Пепа Гвардиолы, хотя это долго не отражалось в счете. Лишь успешная замена испанского коуча внесла коррективы: Фил Фоден установил паритет на табло. На большее «бело-голубые» не наиграли, а потому счет так и остался 1:1.

Личные встречи команд

За последние пять матчей между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» «клинки» смогли лишь раз переиграть «горожан», а вот «бело-голубые» праздновали победу трижды и однажды команды сыграли вничью. Отметим, что за последние семь очных противостояний в пяти случаях «Манчестер Сити» уходил с поля без пропущенных голов.

Ориентировочные составы:

«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдэйл, Бэшем, Иган, Стивенс, Бэлдок, Ландстрем, Ампаду, Берг, Осборн, Макберни, Брюстер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диас, Лапорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг.

31 октября, суббота