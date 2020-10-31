Шеффилд - Манчестер Сити - 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 7-й тур АПЛ от «Манчестер Сити» на выезде минимально переиграл «Шеффилд Юнайтед». Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.
«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:1
Гол: 0:1 – 28 Уокер.
«Шеффилд Юнайтед» – Рэмсдейл, Лоу (Макголдрик, 81), Болдок, Башем, Ампаду (Норвуд, 65), Осборн (Ландстрем, 55), Берге, Иган, Стивенс, Макберни, Брюстер.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Жоау Канселу, Марез (Гюндоган, 85), Родри, Ферран Торрес (Фоден, 81), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва.
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер (Ман Сити).
Виталий Петровский, Sport.ua
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