7-й тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Ман Сити
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шеффилд - Манчестер Сити - 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 31.10.2020 23:47
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Шеффилд - Манчестер Сити - 0:1. Видео гола и обзор матча
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В рамках 7-й тур АПЛ от «Манчестер Сити» на выезде минимально переиграл «Шеффилд Юнайтед». Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных. 

«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:1
Гол: 0:1 – 28 Уокер.

«Шеффилд Юнайтед» – Рэмсдейл, Лоу (Макголдрик, 81), Болдок, Башем, Ампаду (Норвуд, 65), Осборн (Ландстрем, 55), Берге, Иган, Стивенс, Макберни, Брюстер.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Жоау Канселу, Марез (Гюндоган, 85), Родри, Ферран Торрес (Фоден, 81), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
28' ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер (Ман Сити).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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