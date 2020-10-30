В пятницу 30 октября пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Мариуполь».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а ее арбитром будет киевлянин Владимир Новохатний. Начало встречи в 19:00.
«Шахтер» - «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Мариуполь», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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