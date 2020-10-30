Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Мариуполь

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 30.10.2020 09:55
  • 166 просмотров
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Мариуполь
© ФК Шахтер

В пятницу 30 октября пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Мариуполь».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а ее арбитром будет киевлянин Владимир Новохатний. Начало встречи в 19:00.

«Шахтер» - «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Мариуполь», за которой можно следить здесь.  

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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