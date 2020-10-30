Дандолк уступил Арсеналу, но установил уникальный рекорд Лиги Европы

Ирландский клуб пока не побеждал, но вошел в историю

  • 30.10.2020 08:38
  • 943 просмотра
  • 3 комментария
Дандолк уступил Арсеналу, но установил уникальный рекорд Лиги Европы
© twitter.com/dundalkfc

«Дандолка» уступил «Арсеналу» в матче второго тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 0:3.

Как сообщает Opta, в этой игре футболисты ирландской команды не совершили ни одного фола. Это стало рекордом Лиги Европы. Никому из клубов до этого не удавалось совершить подобное.

«Арсенал» в этой игре 20 раз нарушил правила.

После двух туров «Арсенал» с 6-ю очками делит лидерство в группе В с «Мольде». У «Дандолка», как и у «Рапида», нет ни одного очка в активе.

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Источник — Opta

(6 голосов)

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Комментарии
    iskender
      iskender, 30.10.2020 08:59
    +2
    Теоретически можно превзойти. Надо не совершить ни единого фола в матче ЛЕ с дополнительным временем.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 30.10.2020 08:52
    +1
    Максимальний рекорд) перевершити нереально
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 30.10.2020 08:51
    0
    Максимальний рекорд) перевершити нереально
    Ссылка
    iskender
      iskender, 30.10.2020 08:59
    +2
    Теоретически можно превзойти. Надо не совершить ни единого фола в матче ЛЕ с дополнительным временем.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 30.10.2020 08:52
    +1
    Максимальний рекорд) перевершити нереально
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 30.10.2020 08:51
    0
    Максимальний рекорд) перевершити нереально
    Ссылка
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