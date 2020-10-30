Дандолк уступил Арсеналу, но установил уникальный рекорд Лиги Европы

«Дандолка» уступил «Арсеналу» в матче второго тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 0:3.

Как сообщает Opta, в этой игре футболисты ирландской команды не совершили ни одного фола. Это стало рекордом Лиги Европы. Никому из клубов до этого не удавалось совершить подобное.

«Арсенал» в этой игре 20 раз нарушил правила.

После двух туров «Арсенал» с 6-ю очками делит лидерство в группе В с «Мольде». У «Дандолка», как и у «Рапида», нет ни одного очка в активе.