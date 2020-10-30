Арсенал – Дандолк – 3:0. Битва Британских островов. Видео голов и обзор

В матче 2-го тура Лиги Европы лондонский «Арсенал» переиграл ирландский «Дандолк» (3:0).
Голы забили: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Николя Пепе, 46.
Смотрите видео голов и обзор матча «Арсенал» (Англия) – «Дандолк» (Ирландия) – 3:0.
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Джо Уиллок (Арсенал).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Источник — Футбол 1/2/3
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