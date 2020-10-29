Арсенал
3 : 0
Дандолк
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал забил 3 гола за 4 минуты и разгромил соперника

Лондонцы ожидаемо лидирует в группе

  • 29.10.2020 23:51
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Арсенал забил 3 гола за 4 минуты и разгромил соперника
© Skysports.com

«Арсенал» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы разобрался с «Дандолком» со счетом 3:0.

При этом лондонская команда забила три гола за 4 минуты и 17 секунд. «Арсенал» лидирует с 6 очками, столько же пунктов у «Мольде».

Группа B

Арсенал - Дандолк 3:0
Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Эльнени, Джака (Тирни, 74), Нельсон, Пепе (Виллиан, 62), Нкетиа (Балогун, 74)

Мольде - Рапид Вена 1:0
Гол: Энтони, 65

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Esteban _1927
    online
      Esteban _1927, 30.10.2020 00:41
    -1
    Попали под каток
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