Арсенал забил 3 гола за 4 минуты и разгромил соперника

«Арсенал» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы разобрался с «Дандолком» со счетом 3:0.

При этом лондонская команда забила три гола за 4 минуты и 17 секунд. «Арсенал» лидирует с 6 очками, столько же пунктов у «Мольде».

Группа B

Арсенал - Дандолк 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Эльнени, Джака (Тирни, 74), Нельсон, Пепе (Виллиан, 62), Нкетиа (Балогун, 74)

Мольде - Рапид Вена 1:0

Гол: Энтони, 65