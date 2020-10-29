Арсенал забил 3 гола за 4 минуты и разгромил соперника

«Арсенал» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы разобрался с «Дандолком» со счетом 3:0.
При этом лондонская команда забила три гола за 4 минуты и 17 секунд. «Арсенал» лидирует с 6 очками, столько же пунктов у «Мольде».
Группа B
Арсенал - Дандолк 3:0
Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46
Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Эльнени, Джака (Тирни, 74), Нельсон, Пепе (Виллиан, 62), Нкетиа (Балогун, 74)
Мольде - Рапид Вена 1:0
Гол: Энтони, 65
Источник — Sport.ua
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