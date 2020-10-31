Мольде – Рапид Вена – 1:0. Видео гола и обзор матча

29 октября в матче 2-го тура Лиги Европы норвежский «Мольде» переиграл австрийский «Рапид».
Смотрите видео голов и обзор матча «Мольде» – «Рапид» Вена – 1:0.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Охи Омойджуанфо (Мольде).
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Источник — Футбол 1/2/3
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