ФОТО. Расстроенный Моуриньо сидит в автобусе после провала в Лиге Европы

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Антверпена» в матче второго тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийского клуба.

После игры тренер «шпор» Жозе Моуриньо выложил фото, на котором он сидит один в автобусе.

«Плохая игра заслуживает плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе также разочарован, как и я. Завтра в 11:00 тренировка», - написал Моуриньо.