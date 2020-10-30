ФОТО. Расстроенный Моуриньо сидит в автобусе после провала в Лиге Европы

«Тоттенхэм» уступил «Антверпену»

  • 30.10.2020 08:15
  • 1991 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Расстроенный Моуриньо сидит в автобусе после провала в Лиге Европы
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Антверпена» в матче второго тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийского клуба.

После игры тренер «шпор» Жозе Моуриньо выложил фото, на котором он сидит один в автобусе.

«Плохая игра заслуживает плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе также разочарован, как и я. Завтра в 11:00 тренировка», - написал Моуриньо.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
      Mr.Value, 30.10.2020 08:26
    +2
    Двусмысленно звучит)
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 30.10.2020 08:26
    +2
    Двусмысленно звучит)
    Ссылка
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