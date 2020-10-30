ФОТО. Расстроенный Моуриньо сидит в автобусе после провала в Лиге Европы

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Антверпена» в матче второго тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийского клуба.
После игры тренер «шпор» Жозе Моуриньо выложил фото, на котором он сидит один в автобусе.
«Плохая игра заслуживает плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе также разочарован, как и я. Завтра в 11:00 тренировка», - написал Моуриньо.
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Источник — Instagram
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