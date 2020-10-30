«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Антверпена» в матче второго тура Лиги Европы.
Антверпен - Тоттенхэм 1:0
Гол: Рефаелов, 29
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиор Рафаэлов (Антверпен).
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Источник — Футбол 1/2/3
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