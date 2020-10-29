Антверпен
1 : 0
Тоттенхэм
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм неожиданно проиграл, перестрелка ЛАСКа и Лудогорца

Команда Моуриньо уступила на выезде

  • 29.10.2020 22:05
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Тоттенхэм неожиданно проиграл, перестрелка ЛАСКа и Лудогорца
© twitter.com/spursofficial

В группе J Лиги Европы поражение неожиданно потерпел «Тоттенхэм», который на выезде уступил «Антверпену» со счетом 0:1. Бельгийская команда лидирует в группе.

Отметим перестрелку ЛАСКа и «Лудогорца», которую выиграли хозяева со счетом 4:3. Евгений Чеберко не играл в составе австрийской команды.

Группа J

Антверпен - Тоттенхэм 1:0
Гол: Рефаелов, 29

Тоттенхэм: Льорис, Орье (Сон, 46), Санчес, Дэвис, Регилон, Винкс, Ло Чельсо (Хейльберг, 46), Алли (Ламела, 46), Бергвен (Моура, 46), Бэйл (Кейн, 58), Винисиус

ЛАСК - Лудогорец 4:3
Голы: Филипович, 2, Грубер, 12, Рагуз, 35, Балич, 56 - Ману, 15, 62, 74 (с пен)

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Источник — Sport.ua

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