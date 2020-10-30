Луиш КАШТРУ: «Есть игроки, которые накопили бешеную усталость»

Наставник «Шахтера» – о состоянии команды накануне матча с «Мариуполем»

  • 30.10.2020 05:41
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Луиш КАШТРУ: «Есть игроки, которые накопили бешеную усталость»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».

«Мы уже говорили несколько раз, что с одной стороны, у нас есть ребята, которые накопили бешеную усталость, и другие ребята, они после длительной паузы не так готовы. Но мы должны найти определенный баланс, который не будет ставить под риск наши цели – как в чемпионате, так и в других соревнованиях. Это наше обязательство, чтобы команда была свежа. Мы постараемся это сделать.

Мы сейчас в процессе восстановления игроков, которые играли против «Интера» (0:0), и интеграции игроков, переживших эту длинную паузу. Сегодня на тренировке все себя показали очень достойно. Уже ребята выглядят свежими и восстановленными. А те, кто был на карантине, так же себя показывают на достаточно высоком уровне, поэтому у нас цель завтра встретиться с тяжелым соперником и сделать все, чтобы победить в матче. Потому что наше обязательство делать так всегда.

«Мариуполь» – это команда, которая проводит достаточно хороший чемпионат. Я жду конкурентоспособной игры, сложного соперника, который находится в первой половине таблицы, с хорошим качеством игры, хорошими игроками, хорошим тренером. Это будет непростая игра», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19:00.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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