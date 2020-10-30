Николай МАТВИЕНКО: «Чемпионат так же важен, как и Лига чемпионов»

Украинский защитник «Шахтера» – о борьбе на два фронта

  • 30.10.2020 05:20
  • 76 просмотров
  • 0 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Чемпионат так же важен, как и Лига чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

24-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».

«Каждый должен понимать, что чемпионат так же важен, как и Лига чемпионов или любой другой турнир. Нужно выигрывать каждую игру, поэтому не думаю, что кто-то будет расслабляться. Недооценивать соперника неправильно, у нас такого нет.

Психологический момент очень важен. Мы отдали много эмоций, много сил. Нужно восстановиться уже и переключиться на чемпионат», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности