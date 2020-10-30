Николай МАТВИЕНКО: «Чемпионат так же важен, как и Лига чемпионов»

24-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».

«Каждый должен понимать, что чемпионат так же важен, как и Лига чемпионов или любой другой турнир. Нужно выигрывать каждую игру, поэтому не думаю, что кто-то будет расслабляться. Недооценивать соперника неправильно, у нас такого нет.

Психологический момент очень важен. Мы отдали много эмоций, много сил. Нужно восстановиться уже и переключиться на чемпионат», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19:00.