Кирилл ПЕТРОВ: «Сейчас в УПЛ все команды плюс-минус одного уровня»

30-летний защитник «Колоса» Кирилл Петров прокомментировал ничью своей команды в поединке 7-го тура украинской Премьер-лиги с «Минаем» (2:2), который он пропускал из-за травмы.

«Было повреждение ахилла. Сделал медицинское обследование, пропустил две игры, третью тоже пропущу. Две недели пропустил - нужно набрать кондиции. Сейчас уже начал тренироваться, посмотрим, как будет проходить. После матча с «Минаем» был разбор внутри коллектива, но мы сор из избы не выносим. Мы разобрали игру, нам указали на ошибки. Где-то была некрасивая игра, что-то не получалось. Пусть это будет в этой игре, а не в более важной. Больше говорили не о результате, а о качестве игры.

Думаю, что «Колос» неплохо стартовал. Мы лишь второй год играем в Премьер-лиге и показываем неплохие результаты и игру. Мы влюбили в себя некоторых болельщиков в Украине, они в первую очередь смотрят на игру и отдачу. Думаю, что мы на правильном пути. Сейчас такой чемпионат, что все команды плюс-минус одного уровня. Многие команды ставят планку Лиги Европы, мы среди них. Хочется опять пережить эти эмоции, когда на тебя смотрит вся страна и переживает», - сказал Петров.