Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров что-то знал»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью киевского клуба с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Смотрел матч и записывал все ходы. Я считаю, что Луческу и Ребров оказались везунчиками. За все время был создан лишь один момент - у Караваева. Атак было навалом, но они ничем не заканчивались. То же самое было и у «Ференцвароша», просто команда неопытная. Открыли рот и смотрели как бегут наши. В первом тайме их не было видно, хотя они делали то же самое, что и «Динамо». Ругать их нельзя, ребята старались, оставили много сил, но болельщики хотят моменты и голы, сэйвы и выбивания из пустых ворот. Но нужно быть готовым, что когда нет мастерства, то получаются такие вот голы.

Первый гол я назвал «Наши заграницей». Харатин начудил и привез пенальти. Как и с «Гентом», наши отличились. При этом и Зубков отдал голевую передачу на Нгуена. Дай раз 500 ему ударить так с разворота, еще и от штанги... Гол красивый, но случайный. Все взятия ворот были случайными, моментов не было. Шапаренко я вообще увидел на 89-й минуте, когда его меняли. Позвонил в программу «Жди меня», так даже они не смогли его найти. Он вовремя слинял. Что касается Бущана и Миколенко, то в этой игре они не особо нужны были. Бойко в пропущенных голах ничего не смог сделать, да и сама игра проходила без моментов. Начудили все. При счете 2:0 у соперника ничего не было до 59-й минуты, но Ребров видимо что-то знал», - сказал Леоненко.