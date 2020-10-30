Таблица коэффициентов УЕФА. Давайте дружно помашем Австрии ручкой

Шотландия обошла Украину в пятилетнем рейтинге УЕФА

  • 30.10.2020 04:30
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Таблица коэффициентов УЕФА. Давайте дружно помашем Австрии ручкой
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29 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы, и Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Луганская «Заря» не смогла уйти от поражения в матче против португальской «Браги» (1:2), и в текущей еврокампании у украинских клубов осталось 3.600 балла, это 14-й показатель в сезоне. А вот конкуренты набирают очки.

У Австрии был удачный день: ЛАСК нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» (4:3), кроме того, «Вольфсберг» сенсационно выиграл в гостях у «Фейеноорда» (4:1), проиграл только «Рапид» (норвежскому «Мольде» 0:1). Австрия увеличила отрыв от Украины до 2.725 балла, и отыграть этот гандикап теперь невероятно сложно.

Хорошие расклады и у Шотландии. Два оставшихся клуба-гранда исправно набирают очки. «Селтик» сыграл вничью на поле французского «Лилля» (2:2), а «Рейнджерс» нанес поражение польскому «Леху» (1:0). Еще и очки Шотландии делятся на 4, а не на 5, как у других конкурентов.

Неприятные новости. Шотландия обогнала Украину в 5-летнем рейтинге УЕФА.

Предстоит упорная борьба. Украина теперь на 12-м месте с отставанием от северян в 0.225 балла.

Находящаяся на 13-м месте Турция не смогла набрать очки в четверг, поскольку «Сивасспор» потерпел поражение от «Маккаби» Тель-Авив (1:2). Отставание Турции от Украины осталось равным 1.000.

Напомним, что 11-е место может дать прямую путевку в групповой раунд ЛЧ, если возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ. Поэтому очень важно вернуться на 11-ю строчку 5-летнего рейтинга.

Борьба за 1013 места в таблице коэффициентов

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

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