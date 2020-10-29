Милан – Спарта – 3:0. Ибрагимович не забил пенальти. Видео голов и обзор

В матче 2-го тура Лиги Европы итальянский «Милан» победил «Спарту» из Праги (3:0). Голы забили: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67.
На 36-й минуте шведский форвард хозяев поля Златан Ибрагимович не забил пенальти, отправив мяч в перекладину.
Смотрите видео голов и обзор матча «Милан» (Италия) – «Спарта» (Чехия) – 3:0.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Милан).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
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Источник — Футбол 1/2/3
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