Милан
3 : 0
Спарта Прага
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Спарта – 3:0. Ибрагимович не забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

  • 29.10.2020 23:03
  • 244 просмотра
  • 1 комментарий
Милан – Спарта – 3:0. Ибрагимович не забил пенальти. Видео голов и обзор
© ФК Милан

В матче 2-го тура Лиги Европы итальянский «Милан» победил «Спарту» из Праги (3:0). Голы забили: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67.

На 36-й минуте шведский форвард хозяев поля Златан Ибрагимович не забил пенальти, отправив мяч в перекладину.

Смотрите видео голов и обзор матча «Милан» (Италия) – «Спарта» (Чехия) – 3:0.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Милан).
57' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
24' ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.10.2020 23:50
    0
    Ибрагимович не забил пенальти... такое возможно? ))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.10.2020 23:50
    0
    Ибрагимович не забил пенальти... такое возможно? ))
    Ссылка
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