Милан одержал вторую победу в группе и уверенно лидирует

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» на своем поле обыграл «Спарту» со счетом 3:0, одержав вторую победу.
В другой встрече «Селтик» и «Лилль» сыграли 2:2. У Французской команды 3 пункта, а у шотландской - 1 балл.
Группа H
Милан - Спарта Прага 3:0
Голы: Диас, 24, Леао, 57, Далот, 67
Милан: Татарушану, Калабрия (Конти, 68), Кьяер, Романьоли (Дуарте, 81), Далот, Крунич (Мальдини, 88), Тонали, Беннасер (Кессье, 81), Диас, Кастельехо, Ибрагимович (Леао, 46)
Лилль - Селтик 2:2
Голы: Селик, 67, Коне, 75 - Эйлеонусси, 28, 32
Источник — Sport.ua
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