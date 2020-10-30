«Лиль» и «Селтик» сыграли вничью в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 2:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Лилль).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Лилль).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Элйоноусси (Селтик Глазго).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Элйоноусси (Селтик Глазго).
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Источник — Футбол 1/2/3
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