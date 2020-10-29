Владислав КАБАЕВ: «Заре класса не хватает. У соперника 3 момента - 2 гола»

Хавбек прокомментировал поражение в матче Лиги Европы

  • 29.10.2020 23:05
  • 459 просмотров
  • 9 комментариев
Владислав КАБАЕВ: «Заре класса не хватает. У соперника 3 момента - 2 гола»
© zarya-lugansk.com

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал полузащитник Владислав Кабаев.

«Фол на мне? Да, там, наверное, красная карточка за фол последней надежды. Результат есть, мы проиграли и говорить о карточке не хочется. У нас в Украине это что ли...не хватает последней передачи, последнего удара. У соперника 2-3 момента, 2 гола. Нам где-то класса, наверное, не хватает».

«Старт игры? Я бы не сказал, что все было решено при 0:2. Вчера «Динамо» вело 2:0 и в итоге ничья. Если бы мы чуть раньше отыграли один гол, то была бы другая ситуация. В первом тайме было 3-4 момента у нас. Забей - и могло быть иначе».

«Болельщики? Хорошо, что не пустой стадион. Пусть там 1,5-2 тысячи - все равно слышно. Думаю, мы порадовали их игрой, пусть не результатом. Надеюсь, мы сделаем выводы», - сказал Кабаев в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.10.2020 00:04
    0
    Головне - що класу тренера не вистачає. Ніби ж дитині має бути зрозумілим, що грати проти більш майстерних команд на рівних, на зустрічних курсах - самогубство. Скільки ще важливих матчів потрібно програти блискучому тренеру С., щоб це зрозуміти? Мабуть, йому вже нічого не допоможе. Другий рік одне й те ж саме. Якщо в УПЛ з ДК та ШД ще десь виходить зачепитися подібною грою, коли ті вирішують на одній нозі обіграти, то в Європі суцільні провали. Саме тренерські провали в першу чергу. Напевно, ніколи не забуду, як великий С. вбив фізично команду на виїзді проти Еспаньола за один тайм тупою біганиною. А могли б поборотися зі впевнено останньою командою Іспанії минулого року. Ну і зараз те ж саме. Лестеру програв за тайм, Бразі - за 10 хвилин.
    Коли тренер не розуміє, що його гравцям не вистачає класу, щоб на рівних змагатись із такими суперниками, шансів немає. Вони з'являться тільки тоді, коли з урахуванням різниці в класі вибудовувати відповідну тактику на гру. Проста аксіома.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 29.10.2020 23:59
    0
    А мне он прям очень нравится, качественный игрок, жаль просто команда не его!
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    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 23:59
    0
    кабаев,клоун,ты когда последний раз в створ ворот поподал,а,лох!!?
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    viktor77
      viktor77, 29.10.2020 23:55
    0
    Istm, 29.10.2020 23:13
    добре, хоч розуміють.
    погано, що висновків не роблять.
    А что класс игроков резко повысится до уровня Месси ?Нужны деньги на покупку хороших футболистов,много денег
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 29.10.2020 23:37
    0
    Боюсь что из-за таких как Кабаев класса то и не хватает
    Ссылка
    an52
      an52, 29.10.2020 23:25
    0
    Та які там висновки - може з греками одну нічию вирвуть і то вже буде досягнення
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    Saar
      Saar, 29.10.2020 23:21
    -1
    Висновки? Дві поразки підряд! Чи вам мало інформації з двох програшів!?
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    Istm
      Istm, 29.10.2020 23:13
    +3
    добре, хоч розуміють.
    погано, що висновків не роблять.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 23:09
    +3
    Та да, вам ребята нужно реализовывать такие моменты, тем более их так много и всё оке будет.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 29.10.2020 23:13
    +3
    добре, хоч розуміють.
    погано, що висновків не роблять.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 23:09
    +3
    Та да, вам ребята нужно реализовывать такие моменты, тем более их так много и всё оке будет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.10.2020 00:04
    0
    Головне - що класу тренера не вистачає. Ніби ж дитині має бути зрозумілим, що грати проти більш майстерних команд на рівних, на зустрічних курсах - самогубство. Скільки ще важливих матчів потрібно програти блискучому тренеру С., щоб це зрозуміти? Мабуть, йому вже нічого не допоможе. Другий рік одне й те ж саме. Якщо в УПЛ з ДК та ШД ще десь виходить зачепитися подібною грою, коли ті вирішують на одній нозі обіграти, то в Європі суцільні провали. Саме тренерські провали в першу чергу. Напевно, ніколи не забуду, як великий С. вбив фізично команду на виїзді проти Еспаньола за один тайм тупою біганиною. А могли б поборотися зі впевнено останньою командою Іспанії минулого року. Ну і зараз те ж саме. Лестеру програв за тайм, Бразі - за 10 хвилин.
    Коли тренер не розуміє, що його гравцям не вистачає класу, щоб на рівних змагатись із такими суперниками, шансів немає. Вони з'являться тільки тоді, коли з урахуванням різниці в класі вибудовувати відповідну тактику на гру. Проста аксіома.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 29.10.2020 23:59
    0
    А мне он прям очень нравится, качественный игрок, жаль просто команда не его!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 23:59
    0
    кабаев,клоун,ты когда последний раз в створ ворот поподал,а,лох!!?
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.10.2020 23:55
    0
    Istm, 29.10.2020 23:13
    добре, хоч розуміють.
    погано, що висновків не роблять.
    А что класс игроков резко повысится до уровня Месси ?Нужны деньги на покупку хороших футболистов,много денег
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 23:37
    0
    Боюсь что из-за таких как Кабаев класса то и не хватает
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 29.10.2020 23:25
    0
    Та які там висновки - може з греками одну нічию вирвуть і то вже буде досягнення
    Ссылка
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