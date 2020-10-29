Владислав КАБАЕВ: «Заре класса не хватает. У соперника 3 момента - 2 гола»

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал полузащитник Владислав Кабаев.

«Фол на мне? Да, там, наверное, красная карточка за фол последней надежды. Результат есть, мы проиграли и говорить о карточке не хочется. У нас в Украине это что ли...не хватает последней передачи, последнего удара. У соперника 2-3 момента, 2 гола. Нам где-то класса, наверное, не хватает».

«Старт игры? Я бы не сказал, что все было решено при 0:2. Вчера «Динамо» вело 2:0 и в итоге ничья. Если бы мы чуть раньше отыграли один гол, то была бы другая ситуация. В первом тайме было 3-4 момента у нас. Забей - и могло быть иначе».

«Болельщики? Хорошо, что не пустой стадион. Пусть там 1,5-2 тысячи - все равно слышно. Думаю, мы порадовали их игрой, пусть не результатом. Надеюсь, мы сделаем выводы», - сказал Кабаев в комментарии Футбол 1.