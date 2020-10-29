Владислав КАБАЕВ: «Заре класса не хватает. У соперника 3 момента - 2 гола»

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал полузащитник Владислав Кабаев.
«Фол на мне? Да, там, наверное, красная карточка за фол последней надежды. Результат есть, мы проиграли и говорить о карточке не хочется. У нас в Украине это что ли...не хватает последней передачи, последнего удара. У соперника 2-3 момента, 2 гола. Нам где-то класса, наверное, не хватает».
«Старт игры? Я бы не сказал, что все было решено при 0:2. Вчера «Динамо» вело 2:0 и в итоге ничья. Если бы мы чуть раньше отыграли один гол, то была бы другая ситуация. В первом тайме было 3-4 момента у нас. Забей - и могло быть иначе».
«Болельщики? Хорошо, что не пустой стадион. Пусть там 1,5-2 тысячи - все равно слышно. Думаю, мы порадовали их игрой, пусть не результатом. Надеюсь, мы сделаем выводы», - сказал Кабаев в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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Коли тренер не розуміє, що його гравцям не вистачає класу, щоб на рівних змагатись із такими суперниками, шансів немає. Вони з'являться тільки тоді, коли з урахуванням різниці в класі вибудовувати відповідну тактику на гру. Проста аксіома.
погано, що висновків не роблять.
погано, що висновків не роблять.
погано, що висновків не роблять.
Коли тренер не розуміє, що його гравцям не вистачає класу, щоб на рівних змагатись із такими суперниками, шансів немає. Вони з'являться тільки тоді, коли з урахуванням різниці в класі вибудовувати відповідну тактику на гру. Проста аксіома.
погано, що висновків не роблять.
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