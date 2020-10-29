Сергей ПАЛКИН: «У Корниенко получилось заиграть на сложной позиции»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал продление контракта с защитником

  • 29.10.2020 20:30
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Сергей ПАЛКИН: «У Корниенко получилось заиграть на сложной позиции»
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий по итогам подписания нового контракта с защитником Виктором Корниенко.

– В первую очередь хочу поздравить Виктора, потому что для молодого парня, украинца из нашей Академии попасть в основу «Шахтера» – достаточно важный шаг вперед. Я за него очень рад. Почему? Потому что на этой позиции в нашем клубе заиграть очень сложно. На эту позицию требуется много качеств и характеристик, которыми, к счастью, Корниенко обладает. Мало того, что нужно иметь два сердца, чтобы играть на данной позиции, еще нужно обладать скоростью, техникой, уметь обороняться и еще атаковать. Так что эта позиция очень требовательна. Естественно, чтобы у тебя все получалось в таких матчах, как с «Реалом» и «Интером», должен быть еще и высокий уровень психологии. Это помогает справиться с давлением, которое есть в Лиге чемпионов. Хорошо, что Виктор с этим справляется, у него получается и с психологической точки зрения, и с точки зрения качества и уровня игры. Я очень рад, что мы подписали с Корниенко пятилетний контракт, и хотел бы ему пожелать только удачи и роста в нашем клубе.

– Еще в прошлом сезоне он выступал за «Мариуполь», а в первой команде «Шахтера» всего три месяца. Вы могли себе представить, что молодой игрок придет, станет лучшим футболистом сентября и будет показывать себя на таком высоком уровне против «Реала» и «Интера»?
– Мы знали о его уровне, знали, какими характеристиками он обладает. Но вопрос в том, что мы также знали других футболистов, которых пробовали на эту позицию. У них не получалось, у Виктора – получилось. Для нас это не то чтобы прорыв, нам это говорит о том, что вообще попасть в основу «Шахтера» сложно. Независимо от того, о ком мы говорим: о воспитаннике Академии или бразильцах, которых покупаем. Это достаточно сложная и ответственная позиция. И то, что у него получилось, снимает для нас очень и очень много вопросов, облегчает жизнь и повышает качество игры. Счастливы, что так все сложилось. Он проявил себя в сложнейших матчах с сильными соперниками – большей проверки тяжело себе представить.

– На поединке с «Интером» присутствовало много скаутов. Возможно, уже были какие-то предложения по Корниенко?
– Во-первых, мне кажется, рано. Если «Шахтер» выйдет из группы, тогда будет совсем другая история, тогда скауты и клубы будут видеть в этом системный подход, системную работу не только всей команды и всего клуба, а и индивидуальности на поле. Мне кажется, все впереди. А что по нему предложения будут, я думаю, это однозначно.

– В матче с «Интером» в составе было четверо воспитанников «Шахтера» – более 30%. Насколько для вас это важно?
– Я прочитал информацию, что у нас играло 7 человек младше 21 года – в истории Лиги чемпионов это вроде бы второй раз. Даже данный момент говорит о том, что молодежи, которая сегодня есть в составе, в этот период проблем основы с коронавирусом доверили и она себя показала с очень хорошей стороны. Я уверен, что у нас есть достаточно серьезный резерв и будущее.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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