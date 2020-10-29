У Лацио не хватает здоровых игроков. Матч с Торино могут перенести

В римском клубе вспышка коронавируса

  • 29.10.2020 18:12
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У Лацио не хватает здоровых игроков. Матч с Торино могут перенести
© twitter.com/OfficialSSLazio

В воскресенье, 1 ноября «Лацио» в шестом туре Серии А на выезде должен сыграть с «Торино». Однако поединок под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в римском клубе.

Вчера на матч Лиги чемпионов против «Брюгге» (ничья 1:1) в распоряжении наставника «Орлов» Симоне Индзаги было всего 13 игроков первой команды (минимальное допустимое количество).

Однако по ходу матча плохо почувствовал себя защитник «Лацио» Патрик, которого заменили в перерыве.

После возвращения в Италию игроки «Лацио» сдали тесты на коронавирус. Если хоть один из них будет положительным, то матч с «Торино» не состоится.

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Источник — Football-Italia

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