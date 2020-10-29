«Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью в рамках второго тура Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
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Источник — Футбол 1/2/3
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