Брюгге
1 : 1
Лацио
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Группа F. Зенит с Ракицким проиграл Боруссии, Соболь с Брюгге сыграл вничью

Украинские защитники провел на поле все 90 минут

  • 29.10.2020 00:20
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  • 1 комментарий
Группа F. Зенит с Ракицким проиграл Боруссии, Соболь с Брюгге сыграл вничью
© twitter.com/BlackYellow

Сегодня «Брюгге» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграло вничью 1:1 с «Лацио». Украинский защитник бельгийского клуба Эдуард Соболь провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

«Брюгге» - «Лацио» - 1:1
Голы: 0:1 – 14 Корреа, 1:1 – 42, пенальти Ванакен.

«Брюгге» – Миньоле, Коссуну, Мата, Дели, Соболь, Ванакен, Вормер, Диатта, Ритс, де Кетеларе (Ланг, 84), Деннис (Крменчик, 88).

«Лацио» – Рейна, Габаррон (Перейра, 46), Худт, Ачерби, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Фарес (Мурики, 56), Акпа-Акпро, Корреа, Кайседо (Чиж, 68).

Предупреждения: Диатта (32), Фарес (35), Габаррон (40), Худт (45), Акпа-Акпро (58), Деннис (69), Чиж (76), Ритс (88).

В другом матче группы F российский «Зенит» на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд 0:2. Весь матч в составе петербуржского клуба провел Ярослав Ракицкий.

«Боруссия» Дортмунд – «Зенит» – 2:0
Голы: 1:0 – 78, пенальти Санчо, 2:0 – 90 Холанд.

«Боруссия» Дортмунд – Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна (Беллингем, 84), Санчо (Дилэйни, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд.

«Зенит» – Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: Кузяев (26), Караваев (77).

Турнирная таблица Группы F:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 00:28
    +1
    Во втором голе Ракицкий проспал Холланда
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 00:28
    +1
    Во втором голе Ракицкий проспал Холланда
    Ссылка
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