Российский «Зенит» на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд 0:2. Весь матч в составе петербуржского клуба провел Ярослав Ракицкий. Смотрите видео голов и обзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Халанд (Боруссия Д).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Источник — Футбол 1/2/3
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