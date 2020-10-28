Соболь выйдет в основе Брюгге на матч против Лацио

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» принимает итальянский «Лацио». Начало поединка – в 22:00.
Стали известны стартовые составы.
В основе хозяев поля выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.
#UCL #BruggeLazio 📣— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 28, 2020
LA FORMAZIONE pic.twitter.com/GY9WEMSRzL
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Источник — УЕФА
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