В Лацио вспышка коронавируса. Заразились 5 игроков, включая Иммобиле

Ряд ключевых игроков «Лацио» не сыграет с «Брюгге»

  • 27.10.2020 17:04
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В Лацио вспышка коронавируса. Заразились 5 игроков, включая Иммобиле
© twitter.com/OfficialSSLazio

В рядах «Лацио» зафиксирована вспышка коронавируса. Положительными оказались тесты сразу 5 игроков: Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Лукаса Лейвы, Томас Стракоша и Мануэль Лаццари. Все 5 являются игроками основы команды.

Все пять игроков не смогут принять участие в ближайшем матче второго тура Лиги чемпионов на выезде против «Брюгге», который состоится завтра, 28 октября.

В субботу «Лацио» в пятом туре Серии А дома обыграл «Болонью» со счетом 2:1.

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Источник — Sky Sport Italia

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