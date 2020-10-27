В Лацио вспышка коронавируса. Заразились 5 игроков, включая Иммобиле

В рядах «Лацио» зафиксирована вспышка коронавируса. Положительными оказались тесты сразу 5 игроков: Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Лукаса Лейвы, Томас Стракоша и Мануэль Лаццари. Все 5 являются игроками основы команды.

Все пять игроков не смогут принять участие в ближайшем матче второго тура Лиги чемпионов на выезде против «Брюгге», который состоится завтра, 28 октября.

В субботу «Лацио» в пятом туре Серии А дома обыграл «Болонью» со счетом 2:1.