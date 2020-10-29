КАРИКАТУРА ДНЯ. Как VAR не дает жить АльВАРо Морате

Офсайдный флажок появляется перед форвардом «Ювентуса» в самых неожиданных местах

  • 29.10.2020 15:34
  • 1807 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Как VAR не дает жить АльВАРо Морате
© ФК Ювентус. Альваро Мората

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним испанским форвардом «Ювентуса» Альваро Моратой.

В домашнем поединке Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2) Мората забил трижды, но все три его мяча были отменены благодаря VAR из-за офсайдов.

«Альваро Мората и офсайдный флажок», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.10.2020 15:42
    -1
    мда, если бы ВАР был в футболе с самого начала, то наверно исход где-то половины матчей был бы другой.
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