КАРИКАТУРА ДНЯ. Как VAR не дает жить АльВАРо Морате

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним испанским форвардом «Ювентуса» Альваро Моратой.
В домашнем поединке Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2) Мората забил трижды, но все три его мяча были отменены благодаря VAR из-за офсайдов.
«Альваро Мората и офсайдный флажок», — прокомментировал Момани свою работу.
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