Нефартовый. ВАР отменил уже три гола АльВАРо Мораты в ворота Барселоны

Форвард «Ювентуса» мог уже оформить хет-трик

  • 28.10.2020 23:29
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Нефартовый. ВАР отменил уже три гола АльВАРо Мораты в ворота Барселоны
© twitter.com/juventusfcen

Сегодня «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов дома принимает «Барселону». Чемпионы Италии по состоянию на 68-ю минуту уступают со счетом 0:1.

При этом ВАР отменил уже 3 гола форварда «Ювентуса» Альваро Мораты – на 15-й, 30-й и 55-й минутах. Все три – из-за офсайда.

Отметим, что Морате с ВАРом в нынешнем сезоне откровенно не везет. Еще три гола испанца ВАР отменил в стартовых пяти турах Серии А.

Напомним, неделю назад дубль Мораты принес «Ювентусу» выездную победу 2:0 над «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

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