Нефартовый. ВАР отменил уже три гола АльВАРо Мораты в ворота Барселоны

Сегодня «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов дома принимает «Барселону». Чемпионы Италии по состоянию на 68-ю минуту уступают со счетом 0:1.
При этом ВАР отменил уже 3 гола форварда «Ювентуса» Альваро Мораты – на 15-й, 30-й и 55-й минутах. Все три – из-за офсайда.
Отметим, что Морате с ВАРом в нынешнем сезоне откровенно не везет. Еще три гола испанца ВАР отменил в стартовых пяти турах Серии А.
Напомним, неделю назад дубль Мораты принес «Ювентусу» выездную победу 2:0 над «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов.
Источник — Sport.ua
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