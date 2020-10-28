Нефартовый. ВАР отменил уже три гола АльВАРо Мораты в ворота Барселоны

Сегодня «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов дома принимает «Барселону». Чемпионы Италии по состоянию на 68-ю минуту уступают со счетом 0:1.

При этом ВАР отменил уже 3 гола форварда «Ювентуса» Альваро Мораты – на 15-й, 30-й и 55-й минутах. Все три – из-за офсайда.

Отметим, что Морате с ВАРом в нынешнем сезоне откровенно не везет. Еще три гола испанца ВАР отменил в стартовых пяти турах Серии А.

Напомним, неделю назад дубль Мораты принес «Ювентусу» выездную победу 2:0 над «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов.