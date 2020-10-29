Сергей Сидорчук повторил «рекорд» Александра Кучера

Капитан «Динамо» заработал третью красную карточку в еврокубках

  • 29.10.2020 14:36
  • 451 просмотр
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Сергей Сидорчук повторил «рекорд» Александра Кучера
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В матче с «Ференцварошем» капитан «Динамо» Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках. Тем самым он повторил «рекорд» для игроков украинских клубов, принадлежащий защитнику «Шахтера» Александру Кучеру. Впервые Сидорчук был удален с поля 13 сентября 2016 года в домашнем поединке динамовцев с «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). А второй - 28 ноября 2019-го в гостевом матче киевлян с «Мальме» в групповом раунде Лиги Европы, который также завершился поражением бело-синих - 3:4.

Игроки украинских клубов, заработавшие две и более красные карточки в еврокубках:

Игрок

Клуб

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Мин.

При

Счет

 

 

 

 

 

 

 

счете

матча

Александр КУЧЕР

Шахтер

11.03.2015

ЛЧ

1/8

Бавария (г)

3'

0:0

0:7

 

 

18.02.2016

ЛЕ

1/16

Шальке (д)

86'

0:0

0:0

 

 

17.03.2016

ЛЕ

1/8

Андерлехт (г)

84'

0:0

1:0

Сергей СИДОРЧУК

Динамо

13.09.2016

ЛЧ

ГТ

Наполи (д)

68'

1:2

1:2

 

 

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Мальме (г)

65'

2:3

3:4

 

 

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Ференцварош (г)

86'

2:1

2:2

Иван ВИШНЕВСКИЙ

Днепр

20.03.1985

КЧ

1/4

Бордо (д)

96'

1:1

1:1

 

 

11.12.1985

КУ

1/8

Хайдук (г)

88'

0:2

0:2

Сергей МИЗИН

Динамо

15.09.1993

ЛЧ

Р1

Барселона (д)

28'

1:0

3:1

 

 

28.09.1994

ЛЧ

ГТ

Бавария (г)

33'

0:1

0:1

Дарио СРНА

Шахтер

24.09.2003

КУ

Р1

Динамо Бх (г)

52'

0:0

0:2

 

 

14.09.2004

ЛЧ

ГТ

Милан (д)

53'

0:0

0:1

Анатолий ТИМОЩУК

Шахтер

02.11.2004

ЛЧ

ГТ

Селтик (г)

43'

0:1

0:1

 

 

14.02.2007

КУ

1/16

Нанси (д)

90+1'

1:1

1:1

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Карпаты

26.08.2010

ЛЕ

КР4

Галатасарай (д)

90+4'

1:1

1:1

 

 

25.08.2011

ЛЕ

КР4

ПАОК (д)

69'

1:1

1:1

Евгений ХАЧЕРИДИ

Динамо

14.12.2011

ЛЕ

ГТ

Маккаби Т-А (д)

56'

2:1

3:3

 

 

17.08.2017

ЛЕ

КР4

Маритибу (г)

89'

0:0

0:0

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

13.09.2011

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

40'

1:1

1:2

 

 

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд (г)

75'

2:1

2:1

Денис ГАРМАШ

Динамо

17.08.2010

ЛЧ

КР3

Аякс (д)

56'

0:0

1:1

 

 

08.03.2018

ЛЕ

1/8

Лацио (г)

90+7'

2:2

2:2

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

15.09.2015

ЛЧ

ГТ

Реал (г)

50'

0:1

0:4

 

 

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Айнтрахт Фр (д)

11'

1:1

2:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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