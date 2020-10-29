Сергей Сидорчук повторил «рекорд» Александра Кучера

В матче с «Ференцварошем» капитан «Динамо» Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках. Тем самым он повторил «рекорд» для игроков украинских клубов, принадлежащий защитнику «Шахтера» Александру Кучеру. Впервые Сидорчук был удален с поля 13 сентября 2016 года в домашнем поединке динамовцев с «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). А второй - 28 ноября 2019-го в гостевом матче киевлян с «Мальме» в групповом раунде Лиги Европы, который также завершился поражением бело-синих - 3:4.
Игроки украинских клубов, заработавшие две и более красные карточки в еврокубках:
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Мин.
|
При
|
Счет
|
|
|
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
11.03.2015
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария (г)
|
3'
|
0:0
|
0:7
|
|
|
18.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке (д)
|
86'
|
0:0
|
0:0
|
|
|
17.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Андерлехт (г)
|
84'
|
0:0
|
1:0
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Динамо
|
13.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Наполи (д)
|
68'
|
1:2
|
1:2
|
|
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мальме (г)
|
65'
|
2:3
|
3:4
|
|
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ференцварош (г)
|
86'
|
2:1
|
2:2
|
Иван ВИШНЕВСКИЙ
|
Днепр
|
20.03.1985
|
КЧ
|
1/4
|
Бордо (д)
|
96'
|
1:1
|
1:1
|
|
|
11.12.1985
|
КУ
|
1/8
|
Хайдук (г)
|
88'
|
0:2
|
0:2
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо
|
15.09.1993
|
ЛЧ
|
Р1
|
Барселона (д)
|
28'
|
1:0
|
3:1
|
|
|
28.09.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария (г)
|
33'
|
0:1
|
0:1
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
24.09.2003
|
КУ
|
Р1
|
Динамо Бх (г)
|
52'
|
0:0
|
0:2
|
|
|
14.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Милан (д)
|
53'
|
0:0
|
0:1
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Шахтер
|
02.11.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (г)
|
43'
|
0:1
|
0:1
|
|
|
14.02.2007
|
КУ
|
1/16
|
Нанси (д)
|
90+1'
|
1:1
|
1:1
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Карпаты
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
КР4
|
Галатасарай (д)
|
90+4'
|
1:1
|
1:1
|
|
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
ПАОК (д)
|
69'
|
1:1
|
1:1
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
Динамо
|
14.12.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Маккаби Т-А (д)
|
56'
|
2:1
|
3:3
|
|
|
17.08.2017
|
ЛЕ
|
КР4
|
Маритибу (г)
|
89'
|
0:0
|
0:0
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
13.09.2011
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (д)
|
40'
|
1:1
|
1:2
|
|
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фейеноорд (г)
|
75'
|
2:1
|
2:1
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
17.08.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Аякс (д)
|
56'
|
0:0
|
1:1
|
|
|
08.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8
|
Лацио (г)
|
90+7'
|
2:2
|
2:2
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
15.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (г)
|
50'
|
0:1
|
0:4
|
|
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
Айнтрахт Фр (д)
|
11'
|
1:1
|
2:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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