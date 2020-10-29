ВИДЕО. Подвел команду. Удаление Сидорчука за грубый фол в центре поля

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Динамо».
Киевская команда осталась в меньшинстве на 86-й минуте матча в Венгрии. Подвел команду Сергей Сидорчук, который был удален за грубый фол в центре поля.
Удаление, Сергей Сидорчук, 86 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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в основному косячить в стилі Гармаша, причому у важливих матчах
в основному косячить в стилі Гармаша, причому у важливих матчах
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