ВИДЕО. Подвел команду. Удаление Сидорчука за грубый фол в центре поля

Киевское «Динамо» осталось в меньшинстве на 86-й минуте матча ЛЧ в Венгрии

  • 29.10.2020 00:21
  • 1280 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Подвел команду. Удаление Сидорчука за грубый фол в центре поля
© УЕФА. Сергей Сидорчук

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Динамо».

Киевская команда осталась в меньшинстве на 86-й минуте матча в Венгрии. Подвел команду Сергей Сидорчук, который был удален за грубый фол в центре поля.

Удаление, Сергей Сидорчук, 86 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    SaneK
    online
      SaneK, 29.10.2020 00:56
    0
    Капитан первым сбежал с кораБля. Можно подарить Ференцварошу, у Реброва даже Сидорчук заиграет
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 29.10.2020 00:42
    +2
    vishu, 29.10.2020 00:25
    коротше, такий собі капітан, треба іншому пов'язку віддати
    Жаль, его тогда в аренду туркам не сплавили
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 00:39
    +3
    Он еще и капитан. Бля, за какие заслуги? За красивые глазки??
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.10.2020 00:34
    +6
    Обычная усталость. Там половина еле ходила уже к концу игры, и ниодной замены.
    Ссылка
    Ruslan GARGAUN
      Ruslan GARGAUN, 29.10.2020 00:31
    0
    У цій групі максимум ще одне очко візьмут. Третє місце за щястя
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:25
    +3
    коротше, такий собі капітан, треба іншому пов'язку віддати
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:24
    +4
    у Сидора в середньому із 10 матчів 3 може і будуть вдалими, але не більше.
    в основному косячить в стилі Гармаша, причому у важливих матчах
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.10.2020 00:34
    +6
    Обычная усталость. Там половина еле ходила уже к концу игры, и ниодной замены.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:24
    +4
    у Сидора в середньому із 10 матчів 3 може і будуть вдалими, але не більше.
    в основному косячить в стилі Гармаша, причому у важливих матчах
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 00:39
    +3
    Он еще и капитан. Бля, за какие заслуги? За красивые глазки??
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:25
    +3
    коротше, такий собі капітан, треба іншому пов'язку віддати
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 29.10.2020 00:42
    +2
    vishu, 29.10.2020 00:25
    коротше, такий собі капітан, треба іншому пов'язку віддати
    Жаль, его тогда в аренду туркам не сплавили
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 29.10.2020 00:56
    0
    Капитан первым сбежал с кораБля. Можно подарить Ференцварошу, у Реброва даже Сидорчук заиграет
    Ссылка
    Ruslan GARGAUN
      Ruslan GARGAUN, 29.10.2020 00:31
    0
    У цій групі максимум ще одне очко візьмут. Третє місце за щястя
    Ссылка
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