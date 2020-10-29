Зубков стал лучшим игроком матча Динамо и Ференцвароша по версии InStat

Киевское «Динамо» и будапештский «Ференцварош» сыграли вничью (2:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Самым полезным игроком матча по оценкам InStat стал полузащитник сборной Украины Александр Зубков. В этом поединке хавбек «Ференцвароша» отметился голевой передачей. В его активе 60 ТТД с браком 28%, пять ударов по воротам и 12 выигранных единоборств (атакующий исполнитель семь раз вступил в отбор мяча). Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 301 балл.

Тройка лучших футболистов «Динамо» выглядит следующим образом — Александр Караваев (276 баллов), Илья Забарный (266 баллов), Томаш Кендзера (266 баллов).

Отметим, что по версии WhoScored лучшим игроком признан Николай Шапаренко.