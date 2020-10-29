Шапаренко – лучший игрок матча Ференцварош – Динамо по версии WhoScored

В венгерском клубе высокую оценку получил Александр Зубков

  • 29.10.2020 06:32
  • 1537 просмотров
  • 1 комментарий
Шапаренко – лучший игрок матча Ференцварош – Динамо по версии WhoScored
© Instagram. Николай Шапаренко

Портал WhoScored выставил оценки футболистам за матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Динамо» (2:2).

Лучшим игроком матча признан Николай Шапаренко, который получил 7.4 балла. 

У «Ференцвароша» самый высокий балл получил Франк Боли (7.2), который своим голом принес команде ничью. Украинец Александр Зубков получил 7.1 балла.

Оценки WhoScored за матч «Ференцварош» – «Динамо» – 2:2:

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
    99460
      99460, 29.10.2020 06:49
    -1
    Эй , кто нибудь , заберите этого "лучшего " игрока на х е р из ФК ДК !!!
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