Шапаренко – лучший игрок матча Ференцварош – Динамо по версии WhoScored

Портал WhoScored выставил оценки футболистам за матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Динамо» (2:2).
Лучшим игроком матча признан Николай Шапаренко, который получил 7.4 балла.
У «Ференцвароша» самый высокий балл получил Франк Боли (7.2), который своим голом принес команде ничью. Украинец Александр Зубков получил 7.1 балла.
Оценки WhoScored за матч «Ференцварош» – «Динамо» – 2:2:
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Источник — WhoScored.com
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