Рустам ХУДЖАМОВ: «Динамо можно похвалить за первый тайм»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«За что можно похвалить «Динамо»? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно. Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме все будет на классе», - сказал Худжамов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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