Рустам ХУДЖАМОВ: «Динамо можно похвалить за первый тайм»

Специалист – о ничьей киевлян в матче с «Ференцварошем»

  • 29.10.2020 09:16
  • 800 просмотров
  • 3 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «Динамо можно похвалить за первый тайм»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Бывший вратарь национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«За что можно похвалить «Динамо»? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно. Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме все будет на классе», - сказал Худжамов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.10.2020 09:54
    0
    Я той хто похвалив ДК за перший тайм і опублікував коментар - це моя помилка. Зарано ми поставили команду Реброва на 4 місце в групі . Нас врятував від поразки фінальний свисток
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 29.10.2020 09:33
    0
    Зачем хвалить за какой то отрезок матча? Нужно оценивать весь поединок и он оказался провальным!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 29.10.2020 09:19
    0
    Вся проблема в том, что игра состоит из двух таймов....А на классе для Динамо не всегда и в УПЛ.....
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.10.2020 09:54
    0
    Я той хто похвалив ДК за перший тайм і опублікував коментар - це моя помилка. Зарано ми поставили команду Реброва на 4 місце в групі . Нас врятував від поразки фінальний свисток
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 29.10.2020 09:33
    0
    Зачем хвалить за какой то отрезок матча? Нужно оценивать весь поединок и он оказался провальным!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 29.10.2020 09:19
    0
    Вся проблема в том, что игра состоит из двух таймов....А на классе для Динамо не всегда и в УПЛ.....
    Ссылка
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