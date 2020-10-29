Рустам ХУДЖАМОВ: «Динамо можно похвалить за первый тайм»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«За что можно похвалить «Динамо»? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно. Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме все будет на классе», - сказал Худжамов.