Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Концовку матча с Ференцварошем проиграл Луческу»

Специалист высказался о матче «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 29.10.2020 06:02
  • 2804 просмотра
  • 1 комментарий
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Концовку матча с Ференцварошем проиграл Луческу»
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал выездную ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Такое преимущество превратить в ничью. Это надо уметь. У команды Реброва изначально ничего не ладилось. Вертикальные передачи Блажича были прочитаны ещё до игры. Венгры в первом тайме практически не сумели добираться в финальную четверть поля. Конечно Станиславович задумывал сыграть широко в атаке, надеясь на скоростные качества игроков. Но не то пальто, креатива и мастерства с пасом в финальную четверть у венгров не хватило. А что «Динамо»? В первом тайме, разведка, путём первых-же позиционных атак показали, венгров можно обыгрывать, что в принципе и случилось.

Второй тайм киевляне начали с ветеранского контроля. Мяч держался, и никто, никуда не спешил. Меня потянуло на сон, думал Бобик сдох.
Меня разбудил Караваев, который по непонятной причине бросил своего игрока в штрафной и начал смещаться во фланг, при этом Папов вообще не отреагировал и не взял его сразу же под контроль - 2:1. Я достал попкорн, вспомнил Хацкевича и Серёга Сидорчук сразу-же отличился.
Итого, я считаю что концовку проиграл именно Луческу. Это моё субъективное мнение. Замены не внесли корректив, команда плохо отреагировала на удаление. Вопрос почему и где был тренер?

P.S. Сергей Станиславович, объясните пожалуйста Вашей линии обороны, что такое открытый и закрытый мяч. Это я про второй пропущенный гол в Ваши ворота», - написал Заховайло.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    borman223
    online
      borman223, 29.10.2020 07:21
    0
    Сразу повылазила всякая алкашня и принялась давать советы главным тренерам!!! Ты кто такой вообще, сиди дальше с своим попкорном, советы он реброву раздаёт как учитель школьнику😡😡😡
    Ссылка
    borman223
    online
      borman223, 29.10.2020 07:21
    0
    Сразу повылазила всякая алкашня и принялась давать советы главным тренерам!!! Ты кто такой вообще, сиди дальше с своим попкорном, советы он реброву раздаёт как учитель школьнику😡😡😡
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности