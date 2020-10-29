Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Концовку матча с Ференцварошем проиграл Луческу»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал выездную ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Такое преимущество превратить в ничью. Это надо уметь. У команды Реброва изначально ничего не ладилось. Вертикальные передачи Блажича были прочитаны ещё до игры. Венгры в первом тайме практически не сумели добираться в финальную четверть поля. Конечно Станиславович задумывал сыграть широко в атаке, надеясь на скоростные качества игроков. Но не то пальто, креатива и мастерства с пасом в финальную четверть у венгров не хватило. А что «Динамо»? В первом тайме, разведка, путём первых-же позиционных атак показали, венгров можно обыгрывать, что в принципе и случилось.

Второй тайм киевляне начали с ветеранского контроля. Мяч держался, и никто, никуда не спешил. Меня потянуло на сон, думал Бобик сдох.

Меня разбудил Караваев, который по непонятной причине бросил своего игрока в штрафной и начал смещаться во фланг, при этом Папов вообще не отреагировал и не взял его сразу же под контроль - 2:1. Я достал попкорн, вспомнил Хацкевича и Серёга Сидорчук сразу-же отличился.

Итого, я считаю что концовку проиграл именно Луческу. Это моё субъективное мнение. Замены не внесли корректив, команда плохо отреагировала на удаление. Вопрос почему и где был тренер?

P.S. Сергей Станиславович, объясните пожалуйста Вашей линии обороны, что такое открытый и закрытый мяч. Это я про второй пропущенный гол в Ваши ворота», - написал Заховайло.