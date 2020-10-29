Артем ФРАНКОВ: «Все болячки былых лет живы и только и ждут рецидива»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выездную ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Скажу больше и усугублю заливающимся в эти минуты видео — в этом-то и ужас! Все эти болячки былых лет живы и только ждут подходящего случая, чтобы дать рецидив. Малейшая ошибка врача, всего лишь решившего переложить скальпель в другую руку — и понеслась...», — написал Франков.

Ранее Франков отметил, что три очка «Динамо» «уплыли на ровном месте».