Артем ФРАНКОВ: «Кошмар. Вот это накаркал так накаркал»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поединке «Ференцварош» — «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов.
«Боюсь, конечно, сглазить, но — солидно, заматерело, по-взрослому...», — написал Артем после первого тайма.
«Кошмар. Вот это накаркал так накаркал. Из кармана, из кошелька три очка уплыли — на ровном месте. Не выдержали, особенно усталый Сидор. Усталый не сейчас, а вообще.
Ну и замены — увы и ах. Альтернативы Сидорчуку пока не получилось.
На последних минутах словно без трех, не без одного, играли!», — добавил Франков после финального свистка.
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