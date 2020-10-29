Артем ФРАНКОВ: «Кошмар. Вот это накаркал так накаркал»

Специалист подвел итоги поединка «Динамо» с «Ференцварошем» (2:2)

  • 29.10.2020 01:15
  • 1844 просмотра
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Кошмар. Вот это накаркал так накаркал»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поединке «Ференцварош» — «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Боюсь, конечно, сглазить, но — солидно, заматерело, по-взрослому...», — написал Артем после первого тайма.

«Кошмар. Вот это накаркал так накаркал. Из кармана, из кошелька три очка уплыли — на ровном месте. Не выдержали, особенно усталый Сидор. Усталый не сейчас, а вообще.

Ну и замены — увы и ах. Альтернативы Сидорчуку пока не получилось.

На последних минутах словно без трех, не без одного, играли!», — добавил Франков после финального свистка.

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:34
    -4
    Да да ,ты так теперь почаще каркай ,так дело дойдёт и с упл вылетят ,всё возможно
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:33
    -2
    alzhovtyak, 29.10.2020 01:32
    а он что, виноват, что спортивные сайты каждое его сообщение из тг-канала перепечатывают?
    Та что уж говорить если они посты шлендр из инсты постят
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 29.10.2020 01:32
    +2
    Alex86 1, 29.10.2020 01:18
    утомил АФ уже, что-то чешет, слог тяжел, но не оригинален и не интересен
    а он что, виноват, что спортивные сайты каждое его сообщение из тг-канала перепечатывают?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 01:24
    -2
    Вот и молчи в следующий раз. Слишком дохера тебя...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:18
    +6
    утомил АФ уже, что-то чешет, слог тяжел, но не оригинален и не интересен
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:18
    +6
    утомил АФ уже, что-то чешет, слог тяжел, но не оригинален и не интересен
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 29.10.2020 01:32
    +2
    Alex86 1, 29.10.2020 01:18
    утомил АФ уже, что-то чешет, слог тяжел, но не оригинален и не интересен
    а он что, виноват, что спортивные сайты каждое его сообщение из тг-канала перепечатывают?
    Ссылка
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