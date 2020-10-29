ЛУЧЕСКУ: «Гол в концовке? Со стороны Ференцвароша был фол в атаке!»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 2-го тура ЛЧ против венгерского «Ференцвароша» (2:2):
«Мы очень хорошо провели первый тайм. А во второй половине встречи не реализовали несколько хороших подходов к воротам соперника – неправильно принимали решения, стремились действовать за счет индивидуальных качеств, когда надо было отдать пас. В результате, не сумели забить третий мяч, имея для этого все возможности.
Мы доминировали, но пропустили этот первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, стал больше атаковать. Что касается второго пропущенного нами гола, то мне показалось, что в этом эпизоде со стороны «Ференцвароша» был фол в атаке. Непонятно, как наш соперник забил, надо пересмотреть этот момент, чтобы дать ему какую-то оценку.
Жаль потерянных очков, мы играли лучше соперника и заслуживали победы. У нас всё получалось, за исключением этих двух ошибок, которые привели к голам в наши ворота, а также упущенных возможностей в атаке, о которых я уже сказал. Не смогли выиграть в матче, в котором доминировали. Но взяли одно очко в гостях, у нас есть еще домашняя игра с «Ференцварошем». Двигаемся дальше.
Конечно, мы стремимся и будем стремиться побеждать в каждом матче, но в этой группе очень сложно играть, учитывая то, кто у нас в соперниках. Так что наша задача – продолжить весной выступление в еврокубках», – сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 2».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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"Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
"Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
.
яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
ех, Мірча, забув дідо про заміни, могли взяти 3 очки ((
ех, Мірча, забув дідо про заміни, могли взяти 3 очки ((
"Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
"Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
.
яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
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