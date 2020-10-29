ЛУЧЕСКУ: «Гол в концовке? Со стороны Ференцвароша был фол в атаке!»

Наставнику «Динамо» жаль потерянных очков в матче ЛЧ с «Ференцварошем»

  • 29.10.2020 00:43
  • 1189 просмотров
  • 23 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Гол в концовке? Со стороны Ференцвароша был фол в атаке!»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 2-го тура ЛЧ против венгерского «Ференцвароша» (2:2):

«Мы очень хорошо провели первый тайм. А во второй половине встречи не реализовали несколько хороших подходов к воротам соперника – неправильно принимали решения, стремились действовать за счет индивидуальных качеств, когда надо было отдать пас. В результате, не сумели забить третий мяч, имея для этого все возможности.

Мы доминировали, но пропустили этот первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, стал больше атаковать. Что касается второго пропущенного нами гола, то мне показалось, что в этом эпизоде со стороны «Ференцвароша» был фол в атаке. Непонятно, как наш соперник забил, надо пересмотреть этот момент, чтобы дать ему какую-то оценку.

Жаль потерянных очков, мы играли лучше соперника и заслуживали победы. У нас всё получалось, за исключением этих двух ошибок, которые привели к голам в наши ворота, а также упущенных возможностей в атаке, о которых я уже сказал. Не смогли выиграть в матче, в котором доминировали. Но взяли одно очко в гостях, у нас есть еще домашняя игра с «Ференцварошем». Двигаемся дальше.

Конечно, мы стремимся и будем стремиться побеждать в каждом матче, но в этой группе очень сложно играть, учитывая то, кто у нас в соперниках. Так что наша задача – продолжить весной выступление в еврокубках», – сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 2».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(7 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:08
    0
    vishu, 29.10.2020 01:07
    ой уйобок дніщенський, іди-ка накуй. це останнє, що я пишу тобі. з їбланами не спілкуюся
    Так и не пиши шнырь ,тебе что мало унижений сегодня Динамо унизили тебя унижают каждый день
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:07
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:05
    Я уже не говорю о шахтёре,даже заря вынесла бы венгров,залезь в свою коробку шнырь и не мычи,Это унижения для украинского футбола!!Только Шахтёр гордость он уровень и показывает класс в Европе ,а не унижения как вы!!
    ой уйобок дніщенський, іди-ка накуй. це останнє, що я пишу тобі. з їбланами не спілкуюся
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:05
    -1
    Mmack, 29.10.2020 01:02
    Статистика по ударам со стороны Динамо, после первого тайма не изменилась
    АВтобуссс выехал по плану
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:05
    -1
    vishu, 29.10.2020 01:01
    уйобок ти донний, який у футболі нічого не тямить, який лише срати в коментах вміє
    Я уже не говорю о шахтёре,даже заря вынесла бы венгров,залезь в свою коробку шнырь и не мычи,Это унижения для украинского футбола!!Только Шахтёр гордость он уровень и показывает класс в Европе ,а не унижения как вы!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 01:04
    0
    О, старый добрый румын .
    Ссылка
    Mmack
    online
      Mmack, 29.10.2020 01:02
    0
    Статистика по ударам со стороны Динамо, после первого тайма не изменилась
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:01
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:00
    Да шнырь сильней Олександрия сильней !!были бы у них не больны пол состава они бы вас вынесли в одну калитку,а так что Венгры слабые вам показали ваше место ,ваше это венгры Лугано Мальмё ,ну играть в лиге Европы а не в лч!!!
    уйобок ти донний, який у футболі нічого не тямить, який лише срати в коментах вміє
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:01
    0
    отговорки так себе
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    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:01
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 00:58
    Вот очевидная разница того, что Луческу говорит и как его слова потом вспоминают.
    "Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
    И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
    це тому, що спірт юа сам провокує відвідувачів сайту на срачі. а потім банить їх
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:00
    -1
    vishu, 29.10.2020 00:56
    ти дніще йобане, хочеш сказати, що Олександрія сильніша за Ферен?
    яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
    уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
    Да шнырь сильней Олександрия сильней !!были бы у них не больны пол состава они бы вас вынесли в одну калитку,а так что Венгры слабые вам показали ваше место ,ваше это венгры Лугано Мальмё ,ну играть в лиге Европы а не в лч!!!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 29.10.2020 00:59
    -1
    скажи почему замены не делал когда команда на 70 минуте с обороны выйти не могла
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 00:58
    +3
    Вот очевидная разница того, что Луческу говорит и как его слова потом вспоминают.
    "Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
    И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:57
    +1
    на рахунок пеналя - такий же пеналь (другий) поставили у ворота кацапів в матчі проти Челсі. так що не звіздіть тут фігні
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 29.10.2020 00:56
    0
    Браво, федерация!))
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:56
    +1
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 00:52
    Мирча что же ты скажешь когда месси покер оформит в следующей игре с вами ,что он бутсы не того размера одел ,венгры повозили рылом динамо ,это уже история похуже чем колос с села 2-0 динамо
    .
    ти дніще йобане, хочеш сказати, що Олександрія сильніша за Ферен?
    яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
    уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 29.10.2020 00:55
    -1
    - А где поклонники Динамо с риторикой о поехавшем старике? Ведь тренируя Шахтер после таких заявлений Луча они именно это свистели. Что скажите мусора?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:54
    -3
    Та да, а то что вы пенальти можно сказать левый забили это норма...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:53
    +5
    Мірча дуже затягнув із замінами, якби раніше заміни були, може і Сидорчука не видалили б з поля. а так після видалення взагалі закрились наглухо і притиснулись дуже.
    ех, Мірча, забув дідо про заміни, могли взяти 3 очки ((
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 29.10.2020 00:53
    -1
    О, понеслись старые отмазки. Все виноваты кроме нас, когда будет "браво УЕФА"?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.10.2020 00:53
    +4
    spqr-te, 29.10.2020 00:48
    Після 0-2 перестали грати. Стандартна ситуація - стандартний результат☹️
    Играли нормально пока не устали. Для того и 5 замен предусмотрено. Замены пошли когда Ференцварош словил кураж. Еще повезло что ничейку увезли.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:53
    +5
    Мірча дуже затягнув із замінами, якби раніше заміни були, може і Сидорчука не видалили б з поля. а так після видалення взагалі закрились наглухо і притиснулись дуже.
    ех, Мірча, забув дідо про заміни, могли взяти 3 очки ((
    Ссылка
    spqr-te
      spqr-te, 29.10.2020 00:48
    +5
    Після 0-2 перестали грати. Стандартна ситуація - стандартний результат☹️
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.10.2020 00:53
    +4
    spqr-te, 29.10.2020 00:48
    Після 0-2 перестали грати. Стандартна ситуація - стандартний результат☹️
    Играли нормально пока не устали. Для того и 5 замен предусмотрено. Замены пошли когда Ференцварош словил кураж. Еще повезло что ничейку увезли.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 00:58
    +3
    Вот очевидная разница того, что Луческу говорит и как его слова потом вспоминают.
    "Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
    И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
    Ссылка
    anarhisst
    online
      anarhisst, 29.10.2020 00:52
    +3
    Узнаю старого доброго Луча))) Конечно судьи виноваты)))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 29.10.2020 00:51
    +3
    Старая пластинка. Ещё из ЧУКра...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:01
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 00:58
    Вот очевидная разница того, что Луческу говорит и как его слова потом вспоминают.
    "Мне показалось что у Ференцвароша был фол в атаке. Надо пересмотреть момент чтоб дать ему оценку".
    И "Гол в концовке?У Ференцвароша был фол в атаке!". Есть разница?Однозначно. А запомнят второе как заголовок статьи, а не первое как суть сказанного.
    це тому, що спірт юа сам провокує відвідувачів сайту на срачі. а потім банить їх
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:57
    +1
    на рахунок пеналя - такий же пеналь (другий) поставили у ворота кацапів в матчі проти Челсі. так що не звіздіть тут фігні
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:56
    +1
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 00:52
    Мирча что же ты скажешь когда месси покер оформит в следующей игре с вами ,что он бутсы не того размера одел ,венгры повозили рылом динамо ,это уже история похуже чем колос с села 2-0 динамо
    .
    ти дніще йобане, хочеш сказати, що Олександрія сильніша за Ферен?
    яке ж ти уйобіще. Ферен пройшов Динамо Загреб, яке возило в минулій ЛЧ кротят їблищем по газону. і вибили з ЛЧ Селтік. Олександрія всралась би цим командам і отримала б повну торбу.
    уйобок ти, який лише срати в коментах вміє!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:08
    0
    vishu, 29.10.2020 01:07
    ой уйобок дніщенський, іди-ка накуй. це останнє, що я пишу тобі. з їбланами не спілкуюся
    Так и не пиши шнырь ,тебе что мало унижений сегодня Динамо унизили тебя унижают каждый день
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:07
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:05
    Я уже не говорю о шахтёре,даже заря вынесла бы венгров,залезь в свою коробку шнырь и не мычи,Это унижения для украинского футбола!!Только Шахтёр гордость он уровень и показывает класс в Европе ,а не унижения как вы!!
    ой уйобок дніщенський, іди-ка накуй. це останнє, що я пишу тобі. з їбланами не спілкуюся
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 01:04
    0
    О, старый добрый румын .
    Ссылка
    Mmack
    online
      Mmack, 29.10.2020 01:02
    0
    Статистика по ударам со стороны Динамо, после первого тайма не изменилась
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 01:01
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:00
    Да шнырь сильней Олександрия сильней !!были бы у них не больны пол состава они бы вас вынесли в одну калитку,а так что Венгры слабые вам показали ваше место ,ваше это венгры Лугано Мальмё ,ну играть в лиге Европы а не в лч!!!
    уйобок ти донний, який у футболі нічого не тямить, який лише срати в коментах вміє
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:01
    0
    отговорки так себе
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 29.10.2020 00:56
    0
    Браво, федерация!))
    Ссылка
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