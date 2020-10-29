ЛУЧЕСКУ: «Гол в концовке? Со стороны Ференцвароша был фол в атаке!»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 2-го тура ЛЧ против венгерского «Ференцвароша» (2:2):

«Мы очень хорошо провели первый тайм. А во второй половине встречи не реализовали несколько хороших подходов к воротам соперника – неправильно принимали решения, стремились действовать за счет индивидуальных качеств, когда надо было отдать пас. В результате, не сумели забить третий мяч, имея для этого все возможности.

Мы доминировали, но пропустили этот первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, стал больше атаковать. Что касается второго пропущенного нами гола, то мне показалось, что в этом эпизоде со стороны «Ференцвароша» был фол в атаке. Непонятно, как наш соперник забил, надо пересмотреть этот момент, чтобы дать ему какую-то оценку.

Жаль потерянных очков, мы играли лучше соперника и заслуживали победы. У нас всё получалось, за исключением этих двух ошибок, которые привели к голам в наши ворота, а также упущенных возможностей в атаке, о которых я уже сказал. Не смогли выиграть в матче, в котором доминировали. Но взяли одно очко в гостях, у нас есть еще домашняя игра с «Ференцварошем». Двигаемся дальше.

Конечно, мы стремимся и будем стремиться побеждать в каждом матче, но в этой группе очень сложно играть, учитывая то, кто у нас в соперниках. Так что наша задача – продолжить весной выступление в еврокубках», – сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 2».