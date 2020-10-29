Севилья
1 : 0
Ренн
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига чемпионов. Севилья дома обыграла Ренн

Чемпионы Лиги Европы-2020 одержали минимальную победу

  • 29.10.2020 00:02
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Лига чемпионов. Севилья дома обыграла Ренн
© twitter.com/SevillaFC

Сегодня «Севилья» во втором туре Лиги чемпионов одержала минимальную победу над «Ренном» - 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Люк Де Йонг.

«Севилья» - «Ренн» - 1:0
Гол: Де Йонг 56

«Севилья» – Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес (Ракитич, 76), Окампос, Мунир (Васкес, 85), де Йонг (Эн-Несири, 85).

«Ренн» – Гомис, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Ругани (Агерд, 17), Да Сильва, Бурижо (Леа Силики, 49), Мартен, Терье, Гренье (Дель Кастийо, 77), Доку, Гирасси.

Предупреждения: Оливер Торрес (31), Акунья (53), Леа Силики (58), Мартен (62), Да Сильва (87).

Ранее в первом матче второго тура Группы Е «Челси» разгромило «Краснодар» 4:0.

Турнирная таблица Группы Е:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности