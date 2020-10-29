Лига чемпионов. Севилья дома обыграла Ренн

Сегодня «Севилья» во втором туре Лиги чемпионов одержала минимальную победу над «Ренном» - 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Люк Де Йонг.
«Севилья» - «Ренн» - 1:0
Гол: Де Йонг 56
«Севилья» – Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес (Ракитич, 76), Окампос, Мунир (Васкес, 85), де Йонг (Эн-Несири, 85).
«Ренн» – Гомис, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Ругани (Агерд, 17), Да Сильва, Бурижо (Леа Силики, 49), Мартен, Терье, Гренье (Дель Кастийо, 77), Доку, Гирасси.
Предупреждения: Оливер Торрес (31), Акунья (53), Леа Силики (58), Мартен (62), Да Сильва (87).
Ранее в первом матче второго тура Группы Е «Челси» разгромило «Краснодар» 4:0.
Турнирная таблица Группы Е:
Источник — Sport.ua
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