Краснодар
0 : 4
Челси
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Голы на любой вкус. Челси уничтожил Краснодар на выезде

Четыре безответных гола побывало в воротах российского клуба

  • 28.10.2020 21:46
  • 1172 просмотра
  • 4 комментария
Голы на любой вкус. Челси уничтожил Краснодар на выезде
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28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Челси» уничтожил «Краснодар» на выезде (4:0).

Четыре гола побывало в воротах российского клуба, на что хозяева поля не сумели ответить ничем. Кроме того, лондонская команда не реализовала пенальти, когда Жоржиньо попал с точки в штангу.

Теперь «Челси» имеет в активе теперь 4 очка, а у «Краснодара» остался 1 балл.

Лига чемпионов

Группа E, 2-й тур

«Краснодар» (Россия)  «Челси» (Англия)  0:4

Голы: Хадсон-Одои, 37, Вернер, 76 (пен), Зиех, 80, Пулишич, 90.

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 14 (штанга)

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Олссон (Сперцян, 82), Газинский, Вилена, Уткин (Сулейманов, 74), Рамирес, Берг (Сабуа, 87).

«Челси: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 81), Зиех (Абрахам, 81), Ковачич (Канте, 71), Жоржиньо (Маунт, 71), Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Хаверц, Вернер.

Предупреждения: Олссон, 22. Мартынович, 75.

Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все – Турция).

Краснодар. Стадион «Краснодар».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 28.10.2020 22:04
    0
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.10.2020 21:59
    0
    Барабара бум ..Ералаш окончен ))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 21:58
    -3
    В группе главное очки, а их соперник тут Ренн, с которым была ничья на выезде.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 21:50
    -1
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 28.10.2020 22:04
    0
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.10.2020 21:59
    0
    Барабара бум ..Ералаш окончен ))
    Ссылка
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