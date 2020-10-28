Голы на любой вкус. Челси уничтожил Краснодар на выезде

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Челси» уничтожил «Краснодар» на выезде (4:0).

Четыре гола побывало в воротах российского клуба, на что хозяева поля не сумели ответить ничем. Кроме того, лондонская команда не реализовала пенальти, когда Жоржиньо попал с точки в штангу.

Теперь «Челси» имеет в активе теперь 4 очка, а у «Краснодара» остался 1 балл.

Лига чемпионов

Группа E, 2-й тур

«Краснодар» (Россия) – «Челси» (Англия) – 0:4

Голы: Хадсон-Одои, 37, Вернер, 76 (пен), Зиех, 80, Пулишич, 90.

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 14 (штанга)

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Олссон (Сперцян, 82), Газинский, Вилена, Уткин (Сулейманов, 74), Рамирес, Берг (Сабуа, 87).

«Челси: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 81), Зиех (Абрахам, 81), Ковачич (Канте, 71), Жоржиньо (Маунт, 71), Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Хаверц, Вернер.

Предупреждения: Олссон, 22. Мартынович, 75.

Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все – Турция).

Краснодар. Стадион «Краснодар».