Краснодар – Челси – 0:4. Видео голов и обзор матча

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Челси» уничтожил «Краснодар» на выезде (4:0).
Смотрите видео голов и обзор матча «Краснодар» – «Челси» – 0:4.
Незабитый пенальти, Жоржиньо, 14 мин.
ГОЛ! 0:1. Хадсон-Одои, 37 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Вернер, 76 мин (пен).
ГОЛ! 0:3. Зиеш, 79 мин.
ГОЛ! 0:4. Пулишич, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зийех (Челси).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тимо Вернер (Челси).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одои (Челси).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.