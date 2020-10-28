Краснодар
0 : 4
Челси
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Краснодар – Челси – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 22:27
  • 2138 просмотров
  • 2 комментария
Краснодар – Челси – 0:4. Видео голов и обзор матча
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28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Челси» уничтожил «Краснодар» на выезде (4:0).

Смотрите видео голов и обзор матча «Краснодар» – «Челси» – 0:4.

Незабитый пенальти, Жоржиньо, 14 мин.

ГОЛ! 0:1. Хадсон-Одои, 37 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Вернер, 76 мин (пен).

ГОЛ! 0:3. Зиеш, 79 мин.

ГОЛ! 0:4. Пулишич, 90 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
79' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зийех (Челси).
76' ГОЛ ! С пенальти забил Тимо Вернер (Челси).
37' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одои (Челси).
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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 28.10.2020 22:48
    0
    ха-ра-шо.....
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 28.10.2020 22:41
    0
    Вратарь не намного лучше пятова у каца пни
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.10.2020 22:48
    0
    ха-ра-шо.....
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 28.10.2020 22:41
    0
    Вратарь не намного лучше пятова у каца пни
    Ссылка
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